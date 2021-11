PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “VOLONTARI SPORT 2020”: SPINELLI, « LA PAT È FELICE DI ESSERE AL VOSTRO FIANCO IN QUESTA GIORNATA, DI SINERGIA FRA LE ISTITUZIONI ED I CITTADINI »

18:13 - 14/11/2021

“Volontari Sport 2020”, un esempio per la comunità. L’Agenzia Sport Vallagarina ha premiato i cittadini che hanno valorizzato l’attività sportiva nel proprio Comune di appartenenza.

Cerimonia di premiazione ieri pomeriggio a Rovereto, presso l’Urban Center, nell’ambito dell’iniziativa “Volontario Sport 2020”. Uno speciale riconoscimento è stato assegnato dall’Agenzia Sport Vallagarina ai volontari che si sono dedicati con impegno nella promozione e valorizzazione dell’attività sportiva nel proprio Comune di appartenenza. Il Premio rende merito a cittadini che hanno dato un contributo determinante alla buona riuscita di tante manifestazioni e gare. Iniziative che, senza il loro supporto, non sarebbe stato possibile realizzare. A ringraziare i volontari per il loro impegno, a Rovereto c’erano sindaci, vicesindaci e assessori allo sport dei Comuni Soci dell’Agenzia, oltre a rappresentanti della Comunità della Vallagarina e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. L’assessore Achille Spinelli ha portato il saluto e il ringraziamento della Provincia autonoma di Trento.

“La Provincia – ha detto l’assessore – è felice di essere al vostro fianco in questa giornata che celebra la sinergia fra le istituzioni, i cittadini e le loro famiglie nel rendere possibile le competizioni, i diversi eventi e la pratica sportiva in generale. Ancora una volta il Trentino esprime i valori del volontariato in un ambito, quello dello sport, che avvicina le persone.”

“I volontari sono un esempio per tutti”, ha detto la presidente di Agenzia Sport Vallagarina Alessandra Campedelli. “Sono persone che dedicano energie agli altri e favoriscono la partecipazione alla vita sociale e sportiva. Libertà è partecipazione”, ha aggiunto la presidente citando più volte il passaggio di una celebre canzone di Giorgio Gaber.

Dai rappresentanti istituzionali di Comuni e Comunità di Valle e dai volontari premiati è giunto il ringraziamento per l’impegno nella valorizzazione della pratica sportiva da parte dell’Agenzia, che promuove eventi e progetti sul territorio della Vallagarina con la collaborazione di tutti i Comuni Soci. L’Agenzia opera con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, della persona e delle specificità culturali del territorio. La pratica sportiva viene valorizzata come un modello per la vita di tutti i giorni, da divulgare attraverso iniziative anche formative, ricreative, aggregative e di particolare valenza sociale.

I vincitori del premio “Volontario Sport 2020” sono, nei rispettivi Comuni:

Ala – Scienza Daniele

Avio – Marasca Maurizio

Besenello – Postinghel Enzo

Calliano – Brandi Luca Gioacchino

Folgaria – Paternò Leopoldo

Isera – Maraschin Mauro

Lavarone – Piccolo Gianluca

Mori – Caresia Giangiacomo

Nogaredo – Calovi Graziano

Nomi – Cazzanelli Martina

Rovereto – Malapelle Gianni

Terragnolo – Schonsberg Marco

Trambileno – Zanvettor Pierluigi

Vallarsa – Robol Fabio

Villa Lagarina – Festi Franco

Volano – Boschi Michele

Comunità della Vallagarina – Bonfanti Fulvio

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – Leali Giulia