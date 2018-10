PAT * FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI: MARIA GRAZIA COLOMBO, ” IL TEMA DELL’ALLEANZA FRA FAMIGLIA E SCUOLA È IL FUTURO DELLA NOSTRA SOCIETÀ “

Educare insieme, insegnanti e genitori. Ieri sera a Trento incontro con Maria Grazia Colombo. Educare insieme, insegnati e genitori, scuole e famiglie, costruendo alleanze e relazioni educative.

E’ l’obiettivo del Forum delle associazioni familiari, che ha promosso ieri sera a Trento presso il Collegio Arcivescovile una riflessione con la vicepresidente Maria Grazia Colombo, nell’ambito dell’iniziativa #centopiazze voluta dal Forum per la Giornata Unesco dell’educatore, in programma il 5 ottobre. “Perché ciò avvenga – ha detto Maria Grazia Colombo – bisogna volerlo fortemente e costruirlo insieme, non dobbiamo occupare spazi – come Papa Francesco dice sempre – ma generare processi per trasmettere conoscenze e stare insieme”.

“Il tema dell’alleanza fra famiglia e scuola – ha ricordato il presidente e assessore all’istruzione della Provincia, presente all’incontro – è certamente di fondamentale importanza, perché riguarda il futuro della nostra società. La Costituzione, all’articolo 30, rimarca non solo il dovere dei genitori, ma anche il loro diritto a esercitare il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli.

Perché ciò avvenga occorre che vi sia un reciproco riconoscimento, la consapevolezza che siamo in due, in una sorta di patto di corresponsabilità fra genitori ed insegnanti, con un obiettivo comune, quello della crescita dei ragazzi. Credo sia venuto il tempo, per la scuola trentina, di toglierci quell’ansia generata dai programmi e dalla necessità di superare l’esame di Stato, che sono certamente importanti, ma che non devono limitarci nell’innovazione educativa.

Credo che una nuova stagione possa iniziare cercando di spingere in maniera più decisa proprio in questa direzione, ognuno per le proprie competenze, liberando quelle energie che nelle nostre scuole certamente ci sono”.