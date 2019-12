MEDIASET * ITALIA 1: « LUNEDì 23 DICEMBRE ALESSANDRA AMOROSO FESTEGGERà DIECI ANNI DI CARRIERA »

Alessandra Amoroso: dieci anni di successi, di dischi d’oro e di platino, di concerti sold out… Come potevano essere festeggiati in modo assolutamente unico e originale su Italia 1? Giocando come mai è stato fatto prima sulla rete giovane di Mediaset.

Lunedì 23 dicembre la cantante sarà ospite fissa di Italia 1 e, dopo aver occupato per gioco la scrivania del direttore di rete Laura Casarotto, invaderà la programmazione diventando assoluta protagonista della giornata.

Alessandra presidierà ogni fascia del palinsesto “lanciando”, a modo suo, tutti i principali appuntamenti: dai cartoni animati della mattina al nuovo episodio de “I Simpson”, da “Studio Aperto” al “Meteo”, ai telefilm del pomeriggio.

Ma la musica è la vera passione di Alessandra e alle ore 18.25 la cantante regala a Italia 1 e a tutti i fan un momento veramente speciale legato alla sua carriera. In anteprima assoluta il videoclip realizzato ad hoc del suo primo singolo “Immobile”, brano che nel 2008 l’aveva portata al grande successo e al primo posto nella Top Singoli. A undici anni di distanza, la canzone “Immobile 10+1” torna in radio e su tutte le piattaforme streaming con un arrangiamento nuovo ma fedele all’originale. “Una canzone che ha segnato la mia vita – come racconta Alessandra – quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che 11 anni fa ha dato a me stessa la possibilità di essere chi sono oggi… grazie IMMOBILE!”

A conclusione di questa giornata a lei dedicata, in prima serata va in onda lo speciale “10 ANNI DI ALESSANDRA AMOROSO – 10, IO, NOI” (prodotto da Friends&Partners e Sandrina&Family), il concerto del Forum di Assago arricchito da contenuti inediti, immagini esclusive delle prove e del backstage, dove Alessandra si racconta: dal rapporto con la famiglia a quello con i fan, fino alle emozioni di questi primi 10 anni di carriera.

Dal 5 marzo 2019 Alessandra Amoroso ha infatti portato “10” in tour, costruito – secondo la volontà dell’artista – con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family, per cantare insieme nelle città di ogni regione, dal Nord al Sud alle Isole. Un lunghissimo abbraccio che da marzo a maggio 2019 con 32 date ha unito musicalmente 160.000 spettatori in tutto il nostro paese.

CURIOSITA’ IN CIFRE DI UNA GRANDISSIMA CARRIERA PIENA DI SUCCESSI:

3 MILIONI DI FOLLOWER SU INSTAGRAM

OLTRE 2 MILIONI E 500 MILA FAN SU FACEBOOK

OLTRE 570 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE

PIU’ DI 700 MILA ISCRITTI AL CANALE UFFICIALE YOUTUBE

2 MILIONI E 120 MILA COPIE VENDUTE IN 10 ANNI DI CARRIERA

41 DISCHI DI PLATINO E 7 DISCHI D’ORO