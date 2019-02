PAOLI E DALZOCCHIO (LEGA) – REPLICANO A ZENI * CENTRO SANITARIO SAN GIOVANNI: « l’ex assessore prima di cominciare con le sue prediche di odio dovrebbe fare un giro in Piana Rotaliana »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





“Crediamo che Luca Zeni, prima di cominciare con le sue prediche di odio dovrebbe fare un giro in Piana Rotaliana. Sarebbe il momento giusto per iniziare a visitare bene questo territorio e la sua struttura sanitaria.

Stia pure tranquillo Zeni che parliamo con cognizione di causa, e non ci arroghiamo prerogative che non ci competono, anzi parliamo con i fatti alla mano. Per questo motivo stiamo valutando la possibilità di presentare un’interrogazione per conoscere quali attività egli abbia svolto come ex Assessore alla salute in merito alla struttura sanitaria di Mezzolombardo durante la scorsa legislatura.

Ricordiamo che Zeni quando era assessore dava già per scontata la perdita in Rotaliana del quarto medico di base, nostra importante battaglia vinta, e ci ricordiamo bene quando si è recato in Rotaliana per comunicare ai residenti che era sua intenzione dislocare i profughi in località “Rupe” a Mezzolombardo. Anche oggi Zeni ha dimostrato quanto “tenga” al territorio rotaliano”.

Questo è quanto dichiarato in una nota dai Consiglieri provinciali Denis Paoli e da Mara Dalzocchio.