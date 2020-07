MARTINI (M5S) * CONSIGLIERE FILIPPO DEGASPERI: « PARTECIPERà CON IL SUO SIMBOLO AL CONVEGNO “COVID IL GRANDE BLUFF: L’ITALIA DEVE SPARIRE”, È IRRISPETTOSO E GRAVISSIMO CHE LUI MINIMIZZI LA TRAGEDIA »

Il 9 agosto il partito personale di Filippo Degasperi parteciperà con tanto di simbolo al convegno intitolato “COVID Il grande bluff: l’Italia deve sparire”.

Si tratta di una presa di posizione che getta una luce inquietante sulle posizioni del consigliere provinciale candidato sindaco a Trento rispetto alla tutela della salute dei cittadini e e che ne sottolinea una volta di più l’atteggiamento spregiudicato.

Solo in Italia e in Trentino le famiglie hanno dovuto piangere decine di migliaia di morti a causa del Covid 19. È irrispettoso e gravissimo che si minimizzi questa tragedia o peggio la si utilizzi per raccogliere qualche voto in più cavalcando la peggior disinformazione.

A fronte di ciò chiedo che il candidato Degasperi chiarisca ai nostri concittadini in maniera netta se condivida le posizioni di chi crede che il Covid sia soltanto “un grande bluff”, se ritenga inutile contrastare la diffusione del virus e perché il suo partito abbia dato un appoggio così forte ad un convegno negazionista sul virus.

I sacrifici fatti da tutti noi fin qui sono stati grandi. Buttarli dalla finestra per una ricerca del consenso a qualsiasi costo e da dovunque provenga non è solo un atto scriteriato e irrispettoso ma anche il segno tangibile di un modo di fare politica dominato dalla logica del potere per il potere senza coerenza né dignità alcuna.

*

Carmen Martini M5S – candidata sindaco Trento