miss italia trentino alto adige * selezioni: « a MEZZOCORONA ELETTA MISS la 18enne Sara Filla e PRIMO APPUNTAMENTO CON IL ” FESTIVAL TALENT SHOW “» (foto)

Nella gremita Piazza della Chiesa di Mezzocorona, venerdì 28 Giugno alle ore 21.00 con una temperatura decisamemte sopra alla media, si è svolta la terza serata del Concorso Nazionale Miss Italia Trentino Alto Adige 2019, arrivato alla sua 80esima edizione con l’elezione del titolo di Miss Mezzocorona.

La serata, grazie alla collaborazione con il Comune e con il Consorzio opertatori economici, ha visto per il 2019, la partenza della stagione del Festival Talent Show, il format ideato da Sonia Leonardi che da cinque anni sta riscuotendo un grandissimo successo in tutta la Regione, dedicato a valorizzare i vari talenti artistici, di tutte le età, spaziando da canto, danza e recitazione per arrivare fino a giocoleria, attività atletiche o acrobatiche e molto altro.

In questo primo appuntamento, presentato e diretto da Sonia Leonardi, si sono esibiti sei talenti.

La piccola Sofia Frioli, 9 anni ballerina di danza moderna presso la scuola Academy of Dance and Ballroom, Giulia Pedrotti, 13enne cantante solista con già all’attivo dioverse partecipazioni importanti tra cui lo Zecchni d’oro e il Touch Music Festival di Mogol, Jessica Romeo che dopo 30 anni di canti “sotto la doccia” ha deciso di esibirsi in pubblico ottenendo scroscianti applausi, M.Y.B Experience diretto da Silvia Paone, giovane gruppo di ginnastica acrobatica, l’affiatato duetto formato da Cristel Dellamaria e Aurora Mattei, 18enni studentesse che si sono scoperte avere una grande passione ed affinità artistica, ed infine Linda di Spazio, 16 anni di Bolzano con la passione per ogni genere di arte: pianoforte, canto, ballo e recitazione che ha interpretato un pezzo comico tratto da “lettera d’amore” di Carl Valentine.

La giuria ha decretato come vincitroi Linda Spazio, il duetto Cristel ed Aurora, ed a parimerito le due esibizione di ballo. Saranno loro a proseguire ed accedere alle finali regionali.

Le protagoniste della serata sono state senz’latro le 20 miss, provenienti da tutto il Trentino Alto Adige, tra i 18 e i 30 anni, per lo più studentesse, che hanno aperto la serata con una coreografia ispirata al flamenco, proseguendo con una sfilata in abiti da sera e chiudendo con l’apprezzato momento che ha visto presentare in passerella le creazioni delle studentesse del Centro Moda Canossa di Trento. Non sono mancati momenti di intrattenimento con i bambini, che si sono cimentati in una improvvisata sfilata, strappando numerosi applausi alle oltre 1000 persone presenti.

Il Sindaco di Mezzocorona Mattia Hauser, quale presidente della giuria, affiancato da Danila Cattani nelle veste di segretario di giuria, hanno valutato, assieme a tutti gli altri componenti della giuria, le diverse ragazze in gara, aggiudicando a Sara Filla, studentessa diciottenne di Riva del Garda, pallavolista ed istruttrice di windsurf e il titolo di Miss Mezzocorona 2019. Sara si è aggiudicata il diritto di accedere alle Finali Regionali che si svolgeranno nel mese di agosto nelle più belle località del Trentino Alto Adige, oltre ad un gioiello offerto dalla Gioielleria Obrelli di Lavis e Trento, in rappresentanza di Miluna,

Assieme a Sara, sul podio e quindi anche loro finaliste provinciali troviamo: al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta la quasi diciottenne studentessa di Trento Erica Bolognani con la passione per la fotografia, Miss Terza Classificata Martina Parrini, 18 anni di Ziano di Fiemme, studentessa con la passione per la ginnastica ritmica, con la fascia di Miss Quarta Classificata la studentessa anch’essa diciottenne Alice Manfredi di Rovereto, a seguire con la fascia di Miss Quinta Classificata la simpatica diciottenne Cristel Dallamaria di Cinte Tesino, con la passione per il canto e al sesto posto la ventenne segretaria di Arco, Marisa Siria Candigliota.

Il make-up è stato affidato alle esperte mani della make-up artist Juste Zilionyte di Bolzano, che ha saputo esaltare la bellezza naturale delle miss. L’hair look è stato curato invece, dal Salone Pettine Magico di San Michele all’Adige che con grande competenza, ha saputo valorizzare al meglio le candidate.

La prossima data provinciale del Concorso Nazionale Miss Italia sarà a Levico Terme, in Piazza della Chiesa venerdì 12 luglio alle ore 21.15. nella stessa serata si volgerà la seconda tappa del Festival Talent show.

Un sentito ringraziamento va ai media-partners quali l’Adigetto.it, l’Adige, il quotidiano Trentino, Corriere del Trentino, Rttr, Trentino tv, Radio NBC, Radio dolomiti, Radio Italia anni 60, la Gazzetta della Valli, Agenzia giornalistica Opinione, il Dolomiti.it.

Se vuoi partecipare puoi scriverci a soleo@soleoshow.com 0461.239111

Le iscrizioni, per tutte le ragazze che vogliono avvicinarsi alle nostre sfilate, sono aperte e gratuite.