MELONI * MOODY’S: ” È LA STESSA CHE HA CONTRIBUITO ALLA DEVASTANTE CRISI FINANZIARIA DEL 2008? COME FARSI FARE LA DIAGNOSI DA UN FALSO MEDICO CONDANNATO PER OMICIDIO “

Moody’s, Meloni: è la stessa che ha contribuito a devastante crisi 2008? è come farsi fare diagnosi da falso medico condannato per omicidio.

“La Moody’s che ha declassato il rating dell’Italia è la stessa Moody’s che ha patteggiato negli Usa il pagamento di 900 milioni di dollari per aver taroccato i rating dei mutui ipotecari e contribuito alla devastante crisi finanziaria del 2008? Un po’ come farsi fare la diagnosi da un falso medico condannato per omicidio”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.