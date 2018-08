MELONI * AUTOSTRADE: “SULLE NAZIONALIZZAZIONE TONINELLI SMENTISCE DI MAIO “

«Sulle concessioni autostradali il governo in confusione totale. Il ministro Toninelli in audizione in parlamento smentisce Di Maio sulla nazionalizzazione della gestione delle autostrade lasciandosi aperte tutte le strade.

Non contento, il Ministro riesce a farsi anticipare dalla società Autostrade per l’Italia nella pubblicazione delle parti delle convenzioni finora oggetto di intollerabile segreto.

Un comportamento francamente lontano dalla serietà che l’Italia si aspetta dopo la tragedia del ponte Morandi».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al termine dell’audizione del ministro Toninelli alle commissioni Ambiente di Camera e Senato sul ponte Morandi di Genova.