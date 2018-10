MATTEO SALVINI (FACEBOOK) * BOMBA CARTA AD AVIO (TN): ” NOI NON ABBIAMO PAURA E ANDIAMO AVANTI ” (VIDEO)

SALVINI AD AVIO (TN) SULLA SEDE LEGA DEVASTATA DA BOMBA CARTA

Chi tira bombe non è un “anarchico” ma un cretino e un delinquente che deve passare un po’ di tempo in galera.Noi non abbiamo paura e andiamo avanti.#21ottobrevotoLega

Pubblicato da Matteo Salvini su Sabato 13 ottobre 2018