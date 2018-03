LEGA NORD TRENTINO * FESTA DELLA DONNA: PROGETTI E PROPOSTE CON ZANOTELLI, CATTOI, SEGNANA E LE CONSIGLIERE COMUNALI

Le donne della Lega terranno conferenza stampa domani giovedì 8 marzo 2018 alle ore 15.00 presso la sede della Lega Nord Trentino – Trento Piazza Cesare Battisti 13.

“Donne Lega e Merito Rosa: Progetti e Proposte”.

Saranno presenti:

On. Giulia Zanotelli, On. Vanessa Cattoi, On. Stefania Segnana, Consigliere comunali e circoscrizionali