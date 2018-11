‘ La Zanzara ‘ – Radio 24 * Eugenio Sangregorio (deputato Usei, eletto all’estero): ” Ho un jet privato, ma alla Camera mi sono emozionato e mi veniva da piangere “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Eugenio Sangregorio (deputato Usei, eletto all’estero) a La Zanzara su Radio 24: “Sono un uomo ricco, ma alla Camera mi sono emozionato e mi veniva da piangere”. “Quando ho iniziato a parlare in Parlamento mi sono ricordato di quando zappavo la terra in Calabria e mi è venuto groppo in gola”. “Ho un jet privato da nove posti, mi serve per spostarmi in Argentina”.

“Il mio jet l’ho pagato un milione di dollari”. “Faccio lavorare 2500 persone”. “Busta paga da deputato? Mai controllata, non so quanto prendo e non mi interessa”. “I soldi della Camera li posso spendere in una cena con gli amici in America”. “Reddito cittadinanza? Alimentiamo i vagabondi”. “In Italia non ci sono molti poveri, solo 5 milioni”

“Io sono uno che ha fatto fortuna in Argentina, sono andato come tanti in America e imprenditore edile stimato da tutti. Ho anche un jet privato, mi serve per spostarmi da una provincia all’altra. E ho un’azienda con 2500 dipendenti. Però mi sono emozionato, mi veniva da piangere a parlare in Parlamento”. Lo dice Eugenio Sangregorio, il deputato di Usei eletto dagli italiani all’estero nella circoscrizione America meridionale, a La Zanzara su Radio 24 parlando di quello che è accaduto alla Camera.

Qualche giorno fa Sangregorio, 79 anni, non è riuscito a pronunciare per l’emozione e il suo discorso durante una votazione. “In quel momento – dice – ho provato una tale emozione che mi sono uscite le lacrime, non ho vergogna a dirlo. Perché un ragazzo che all’età di 17 anni va via dal suo paese e poi ritorna e per la prima volta seduto lì fa un intervento, mi è venuto un nodo alla gola, non so come spiegare perché in realtà io l’italiano lo parlo bene. In quel momento lì, non lo so, ho pensato a tante cose, che un semplice contadino, come ero io, che zappava la terra lì, all’età di 17 anni è andato in America dalla campagna calabrese”.

Chi te lo ha fatto fare a candidarti?: “Me lo chiedo anch’io, ma lo faccio per patriottismo. Lo so che non conto nulla, che contiamo come il due di coppe quando regna bastoni, ma non per questo dobbiamo abbandonare”. Quanto costa un jet privato?: “Non costa molto, un milione di dollari. E ci sono nove posti”. Quanto guadagna da deputato?: “Ve lo dico con sincerità, non lo so. Boh, non lo so, davvero. Non me ne frega niente di questi soldi. Non sono venuto per i soldi. Sono qua per altre cose più importanti.

Per davvero, non la controllo nemmeno la busta paga della Camera. Non mi serve controllarla. Quei soldi li spendo andando a cena in America con gli amici”. Ti piace il reddito di cittadinanza dei grillini?: “Io penso che quella cosa lì non farà bene. Oggi Noi stiamo stimolando i vagabondi. In Italia ci sono 5 milioni di poveri, che poi non sono tanti, ma quei soldi è meglio investirli in altre cose”.