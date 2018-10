Kaswalder * ESECUTIVO consiglio regionale Svp e Lega: ” Rassicuriamo UGO ROSSI che nessuna coalizione avrà al suo interno il Patt e il suo padrone “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Si apprende da articoli di stampa che l’ex presidente Ugo Rossi avrebbe dichiarato la propria disponibilità e quella del suo partito ad appoggiare nel prossimo Consiglio regionale un esecutivo formato da Svp e Lega.

Sorprende alquanto che l’ex presidente e i suoi seguaci abbiano così in fretta dimenticato che fino allo scorso 21 ottobre compreso hanno più volte esortato i trentini a non esporsi al tremendo rischio di mettere il Trentino in mano ai barbari veneti e lombardi, prefigurando per la nostra amata Provincia la pressoché certa destinazione ad essere l’ottava provincia del Veneto.

Rassicuriamo l’ex presidente sulla certezza che nessuna coalizione avrà al suo interno il Patt e il suo padrone, né in Provincia né in Regione. Dovrà quindi rassegnarsi, se andrà in cerca di qualche poltrona, ad accontentarsi di quelle a disposizione, per Legge, delle minoranze.

*

Walter Kaswalder

Presidente degli Autonomisti popolari