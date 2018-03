ITAS E HABITEC * FIRMATO L’ACCORDO CHE PREVEDE CONVENZIONI ASSICURATIVE AGEVOLATE PER COSTRUTTORI E PROPRIETARI DI IMMOBILI IN LEGNO

Itas e Habitec insieme per agevolare chi realizza e chi acquista case green. Firmato un accordo che prevede convenzioni assicurative agevolate per costruttori e proprietari di immobili in legno, nel segno della garanzia e dell’elevata qualità nell’abitare.

Trento, 21 marzo 2018. Itas Mutua Assicurazioni e Habitec, il Distretto Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente, hanno firmato nei giorni scorsi un accordo che prevede nuove convenzioni assicurative per la casa a condizioni agevolate per i costruttori e gli acquirenti di immobili certificati ARCA, il marchio gestito da Habitec, basato sull’utilizzo di particolari caratteristiche per la costruzione di immobili in legno di varie tipologie costruttive e destinazioni.

Grazie alla nuova partnership, Itas offrirà, attraverso la propria rete agenziale, coperture assicurative a condizioni agevolate per i costruttori e gli appaltatori di immobili con certificazione ARCA (primo esempio in Italia di certificazione ideata appositamente per la filiera del legno) nelle seguenti modalità:

• Durante la costruzione dell’immobile tramite la polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk), per la copertura da eventuali danni nel cantiere durante la costruzione della propria casa, e la polizza Postuma Decennale, che garantisce l’immobile nei dieci anni successivi alla fine dei lavori.

• A lavori ultimati tramite la polizza Habitas Green, pensata per proteggere in maniera specifica gli edifici in bioedilizia.

Le offerte e gli sconti dedicati concordati tra Itas e Habitec si estendono anche agli acquirenti di immobili in funzione dei diversi livelli di certificazione ARCA, in base ai quali sono state create quattro diverse offerte che prevedono sconti dal 25 al 40%. Gli interessati potranno rivolgersi a una delle oltre 700 agenzie della rete ITAS segnalando l’adesione al protocollo Arca.

L’accordo, annuale con tacito rinnovo, mette in sinergia due importanti attori economici con base in Trentino, che si sono reciprocamente individuati come realtà unite dallo stesso quadro valoriale e in grado quindi di agevolare chi realizza e chi acquista casa, nel segno della garanzia e di un’elevata qualità nell’abitare.

“L’esclusività rappresentata dal nostro essere Mutua ci spinge a cercare sempre alleanze virtuose nei territori in cui opera la Compagnia. Grazie al nuovo accordo Itas si propone di offrire opportunità concrete a favore dell’edilizia sostenibile, dell’efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio”, commenta Raffaele Agrusti, direttore generale di Itas Mutua.

“Itas è stata la prima compagnia assicurative in Italia a proporre polizze adattabili alle costruzioni in legno e a quelle in bioedilizia in generale. La nuova partnership ci permette di elevare ulteriormente lo standard di innovazione della nostra offerta, per sviluppare risposte assicurative coerenti alle moderne esigenze di costruttori e proprietari”.

“La qualità del sistema certificativo Arca, grazie alla collaborazione con Itas Mutua, viene valorizzato con una partnership che evidenzia progettualità e cura nella realizzazione degli edifici con struttura portante in legno”, commenta Francesco Cattaneo, Direttore Generale di Habitech. “Premiare costruttore e committente, che decidono di seguire il percorso certificativo sin dalle prime fasi, è sinonimo di qualità e garanzia durante le fasi di progettazione, realizzazione e utilizzo del bene immobile. Tengo a ringraziare tutto lo staff di Arca, e in particolare il Direttore Francesco Gasperi, per l’impegno e la professionalità nello sviluppo e nella promozione e divulgazione di questo sistema.”

Alla firma dell’accordo hanno partecipato Alberto Rossi, Direttore Commerciale di ITAS Mutua, Francesco Cattaneo, Direttore Generale di HABITECH, Antoniou Antonakis, Group Chief Property & Casualty and Claims Officer di ITAS Mutua e Mauro Carlino, Project Manager ARCA.

Gruppo Itas Assicurazioni

Fondata in Trentino nel 1821, Itas (Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni) è la Compagnia Assicuratrice più antica d’Italia ed è una delle poche mutue presenti in Italia. Oggi è tra i primi 10 gruppi assicurativi italiani e vanta una rete di circa 650 agenti che, con collaboratori e personale di agenzia, danno vita a una famiglia di 5.600 persone dislocate in oltre 780 uffici e agenzie.

Donne e uomini di Itas agiscono sempre a tutela dei soci assicurati secondo i principi mutualistici della Compagnia, mettendo ogni giorno al centro del proprio operato i valori fondativi della sicurezza e della mutualità.

La vera forza del Gruppo ITAS, infatti, è data dall’efficacia dell’azione mutualistica, che si concretizza anche nel sostegno a iniziative rivolte alle imprese sociali impegnate nello sviluppo delle comunità.

La struttura attuale del Gruppo ITAS è il risultato una evoluzione che caratterizza i quasi 200 anni di storia della Compagnia, per rispondere in modo sempre più efficiente e puntuale alle diverse necessità dei soci assicurati.

Habitech – Distretto Tecnologico Trentino

Habitech è il Distretto Tecnologico Trentino per l’energia e l’ambiente riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca come polo per l’innovazione e la sostenibilità in edilizia: una società consortile composta da 133 Soci privati (società di consulenza, imprese, aziende manifatturiere del settore edilizio) e 16 Soci pubblici (università, enti di ricerca, amministrazioni comunali). Habitech opera in proprio o in collaborazione con i propri Soci per svolgere servizi di consulenza in diversi ambiti quali le certificazioni di sostenibilità (oltre ad ARCA, Habitech è leader in Italia per le certificazioni LEED e Breeam); lo sviluppo di processi innovativi e a basso impatto ambientale; la creazione di filiere per la riqualificazione di edifici, quartieri, città. E’ un’azienda senza scopo di lucro che reinveste il 100% dei suoi profitti nella ricerca e innovazione.