FUTURA 2018 * azione politica: « incontro aperto ad associati e simpatizzanti, lunedì 21 gennaio presso la sede di via Veneto a Trento »

L’azione politica di Futura 2018 non si concretizza soltanto nell’attività dei due consiglieri provinciali Ghezzi e Coppola. Nel 2019 si sono già attivati alcuni gruppi di lavoro interni, a cominciare dall’ambiente/territorio e dalla sanità/welfare.

Il 21 gennaio è previsto presso la sede di Futura 2018 di via Veneto 20 a Trento un incontro aperto ad associati e simpatizzanti, dal titolo “Futura Prossima: dopo 2 mesi d’opposizione, idee nuove sul 2019”. Ci confronteremo sulle strategie 2019-2020, con proposte e idee per le prossime scadenze.

Nel frattempo da giovedì 17 a sabato 19 gennaio Futura 2018 sarà in piazza con i suoi gazebo. A Trento saremo giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 18 all’angolo tra via Oriola e via Oss Mazzurana, ad Arco sabato mattina dalle 10.30 alle 13 in viale delle Palme. Ci saremo anche in altri luoghi del Trentino, come per esempio a Pergine Valsugana.

Vogliamo incontrare ed ascoltare le persone, confrontandoci con loro sulla nostra visione complessiva del Trentino fornendo alcune proposte concrete. Vogliamo anche evidenziare come i primi provvedimenti della Giunta Fugatti, tutti tagli e attacchi all’autonomia, stiano cancellando la parte migliore del Trentino.