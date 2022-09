CONFCOMMERCIO – TRENTINO * “SMART DISTRICT”: « GIOVEDÌ 15/9 A TRENTO AL VIA LA DIGITALIZZAZIONE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI NORD EST, IN COLLABORAZIONE CON TIM »

12.35 - lunedì 12 settembre 2022

Si terrà giovedì 15 Settembre 2022 alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze Confcommercio Trentino Via dei Solteri ,78, 38121, Trento la prima tappa dedicata al progetto “Smart District” per la digitalizzazione dei distretti industriali del Nord Est promosso da TIM in collaborazione con Confcommercio Trentino.

*

PROGRAMMA

Modera: Stefano Balista

Intervengono:

Giovanni Bort – Presidente Confcommercio Trentino & Seac Spa

Enzo Bassetti – Vice Presidente UNAT e Responsabile Marketing e Innovazione di Confcommercio Trentino

Roberto Gobbo – Responsabile Small Business Nord Est di TIM