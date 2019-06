FEDERCOOP * ASSEMBLEA PROMOCOOP TRENTINA SPA: « ARNALDO DANDREA È IL NUOVO PRESIDENTE »

Promocoop Trentina spa, Arnaldo Dandrea è il nuovo presidente. L’ente ha rinnovato le cariche sociali. Dandrea è stato indicato dalla Federazione, socio di maggioranza di Promocoop Trentina spa. Sostituisce nella carica Roberto Simoni, non più ricandidato. Confermato il cda uscente con il nuovo ingresso di Emiliano Trainotti.

Si è svolta stamani l’assemblea di Promocoop Trentina spa, la società del sistema cooperativo trentino che raccoglie e gestisce il 3% degli utili delle cooperative finanziando progetti per incentivarne e sostenerne lo sviluppo.

La società, che aveva tenuto la propria assemblea di bilancio il 6 maggio scorso, aveva rinviato l’elezione delle cariche sociali in scadenza: presidente, cda e collegio sindacale.

All’elezione di oggi si è arrivati dopo che la Federazione, preso atto della indisponibilità del presidente uscente Roberto Simoni, ha indicato per la presidenza Arnaldo Dandrea, classe 1966, di Borgo Valsugana, presidente della Cassa Rurale Valsugana e Tesino e consigliere della Federazione. Sempre in rappresentanza del credito entra in cda Emiliano Trainotti, consigliere della Cassa Rurale Bassa Vallagarina e della Federazione. Confermati Lorenzo Libera, Daniela Cortella, Giacomo Libardi.

Confermati il presidente del collegio sindacale Carlo Delladio, e i sindaci Daniela Dessimoni e Franco Sartori. Nuovi supplenti Patrizia Gentil e Tiziana De Paoli.

Il consiglio di amministrazione dell’ente si riunirà giovedì prossimo. All’ordine del giorno anche la nomina del vicepresidente.