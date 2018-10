ENZO ERMINIO BOSO * VIDEO DIFFUSO ILLEGALMENTE: ” SONO CERTO CHE I TRENTINI SAPRANNO DISTINGUERE TRA COLORO CHE RICORRONO AI MEZZI PIÙ SUBDOLI CON LA FALSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI “

“In merito ai video circolanti in questi giorni, e il cui contenuto è stato ripreso anche da alcuni quotidiani d’informazione e da dei siti di notizie online, oltre che da radio locali e nazionali, desidero precisare come si tratti di un’evidente e maldestra azione di sabotaggio, i cui responsabili, una volta identificati dalle forze dell’ordine e presso le quali è stata già presentata denuncia, saranno perseguiti in sede sia penale che civile, per il risarcimento dei danni materiali e d’immagine.

Sono certo di come i Trentini sapranno distinguere tra coloro che ricorrono ai mezzi più subdoli, dalla falsificazione delle immagini, al furto d’identità, alla diffamazione aggravata, nel tentativo di alterare il loro giudizio che, il 21 Ottobre, non potrà che avere un’unica conseguenza: il Cambiamento del Trentino!”

Così Enzo Erminio Boso, già senatore e parlamentare europeo della Lega, candidato alle prossime elezioni provinciali del 21 ottobre in Trentino.

Ufficio stampa Lega Trentino