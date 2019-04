DE BERTOLDI (FDI) * FISCO: « LA FLAT TAX FAMILIARE PROPOSTA DALLA LEGA ANZICHÈ AIUTARE LE FAMIGLIE RISCHIA DI TRASFORMARSI IN UN INCENTIVO ALLE SEPARAZIONI »

Fisco – de Bertoldi (FdI): Flat tax Lega incentiva separazioni? Da FdI unica ipotesi affidabile. “La flat tax familiare proposta dalla Lega anzichè aiutare le famiglie, rischia di trasformarsi in un incentivo alle separazioni. Infatti, il tetto massimo di 50mila euro per ottenere i benefici fiscali da una tassa piatta al 15 per cento, potrebbe essere aggirato ricorrendo alla separazione legale così da evitare il cumulo dei redditi di entrambi i coniugi.

Un effetto che, per un partito che ha partecipato con grande risonanza al recente Congresso mondiale della famiglia a Verona, dovrebbe essere visto, quanto meno, come una contraddizione. Anche grave”. A dirlo è il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.

“Questo rafforza nuovamente la validità della nostra proposta di legge per una flat tax sui redditi incrementali, che risulta la migliore e immediatamente applicabile. Nessun costo per lo Stato, nessun aggravio per le finanze pubbliche, la flat tax di Fratelli d’Italia è l’unica proposta seria in campo. Perciò, continuiamo a chiedere alla Lega di abbandonare soluzioni azzardate e quanto meno rischiose, e di convergere sulla nostra proposta” conclude il senatore de Bertoldi.