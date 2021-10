COMUNE DI TRENTO * CENSIMENTO PERMANENTE: « INIZIA IL PERIODO DI RILEVAZIONE, LA RACCOLTA DEI DATI TRAMITE COMPILAZIONE DI UN QUESTIONARIO »

Censimento permanente: inizia il periodo di rilevazione. Hanno preso avvio le operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che prevedono la raccolta di alcuni dati riferiti alle famiglie abitualmente dimoranti nel Comune di Trento utili non solo ad assolvere obblighi imposti dalla comunità europea, ma anche per fornire un quadro informativo statistico aggiornato riguardante il territorio.

La raccolta dei dati avviene tramite la compilazione di un questionario che può avvenire secondo due modalità:

• la famiglia può aver ricevuto una lettera da parte di Istat – Istituto nazionale di statistica, contenente un link e delle credenziali di accesso ad un sito web. In questo caso il questionario può essere compilato on-line a partire dal giorno 4 di ottobre (ed entro il 13 dicembre). Nel caso in cui sia necessaria assistenza alla compilazione, è possibile rivolgersi al Centro comunale di rilevazione.

• la famiglia può aver trovato appesa nel proprio palazzo una locandina e aver ricevuto una lettera non nominativa con la scritta “Comunicazioni ufficiali sul censimento”. La famiglia deve attendere di essere contattata, a partire dal 14 ottobre, direttamente presso il proprio domicilio da un rilevatore comunale, munito di cartellino identificativo (oppure la famiglia può contattarlo al numero di telefono lasciato assieme alla lettera per fissare un appuntamento). Il questionario potrà essere compilato direttamente al proprio domicilio con il rilevatore, o, nel caso la famiglia preferisca compilare il questionario presso l’Ufficio comunale di censimento, dovrà fornire al rilevatore alcuni semplici informazioni sulle persone dimoranti abitualmente presso il proprio indirizzo (nome, cognome e codice fiscale) e prendere appuntamento.

Trattandosi di un’indagine campionaria, ovvero non riferita a tutte le famiglie, non saranno contattati tutti i nuclei familiari presenti sul territorio comunale.

La data cui il compilatore deve riferirsi per fornire i dati è il 3 ottobre.

L’Ufficio comunale di censimento, che svolge anche funzioni di Centro comunale di rilevazione, in via Alfieri 6 (I piano), rimane a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e per un aiuto alla compilazione, previo appuntamento, contattando il numero 0461 884339 oppure tramite e-mail, scrivendo a [email protected]

Per eventuali informazioni è disponibile anche il numero verde di Istat 800 188 802 attivo dal 1° ottobre fino al 23 dicembre dalle 9.00 alle 21.00, anche per richiedere eventuale assistenza su problemi tecnici riscontrati in fase di accesso al sito web o durante la compilazione online del questionario.