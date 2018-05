“de Bertoldi agli Allevatori Trentini: difenderemo l’agricoltura dagli attacchi di Bruxelles “Il Senatore di Fdi – Centrodestra Autonomista Andrea de Bertoldi è intervenuto all’assemblea annuale della Federazione Provinciale Allevatori, confermando l’attenzione ed il proprio pieno sostegno per la difesa di un settore vitale della nostra Economia. In particolare de Bertoldi ha criticato duramente l’assordante silenzio del Governo Gentiloni e della Commissaria Mogherini sul bilancio europeo, che prevede una netta decurtazione dei fondi per l’agricoltura in conseguenza della crescita dei fondi per l’immigrazione.

Nello specifico Fratelli d’Italia, come proclamato da Giorgia Meloni, si porrà a baluardo della nostra Agricoltura, minacciata da Bruxelles e non difesa dal Governo nazionale.

De Bertoldi ha quindi risposto immediatamente alla preoccupazione espressa dal Presidente Fezzi sul problema dei grandi predatori, ricordando che, assieme alle colleghe Conzatti e Testor , ha presentato un disegno di legge per delegare alla Provincia il controllo delle nascite e quindi della popolazione animale. De Bertoldi chiede quindi alla Federazione ed alla politica di collaborare per favorire un più tempestivo pagamento dei contributi Pac e Psr, magari anche prevedendo accordi con le banche ed i Confidi per anticipare la liquidità come avviene nelle Regioni confinanti.

In conclusione il Senatore Trentino ha auspicato un sempre maggior coinvolgimento del settore agricolo con quello turistico anche nell’ottica agrituristica , ed ha concluso, ribadendo a gran voce la necessità di un sistema premiante per le aziende che perseguono l’innovazione e la qualità per meglio competere nei mercati internazionali.