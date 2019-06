DALZOCCHIO (LEGA) * COMPARTO SCUOLA: « LA STABILIZZAZIONE DEI 471 INSEGNANTI POTRÀ GARANTIRE UN MAGGIORE EQUILIBRIO PER QUANTO RIGUARDA L’INTERA ECONOMIA LOCALE »

Dalzocchio: “stabilizzazione insegnanti fondamentale per dare serenità al comparto della scuola”.

La stabilizzazione di 471 insegnanti precari è un segnale importante e grazie alla Lega e al suo Segretario-Assessore Mirko Bisesti è stata possibile. Si tratta senza dubbio di una decisione che avrà dei risvolti positivi per quanto riguarda il mercato del lavoro, in quanto si assicura, a molte persone e altrettante famiglie, una certa stabilità dal punto di vista lavorativo. Non si può fare a meno di pensare che vi sono molte persone che si trovano in una situazione di precariato da oltre vent’anni e che finalmente grazie alla Lega Salvini Trentino potranno iniziare ad avere una vita serena senza l’angosciante incertezza nei confronti del loro futuro.

Non possiamo far a meno di ricordare che vi sono persone che si sono trovate per troppi anni in una simile situazione con tutta una serie di problematiche inerenti a tale situazione. Al contempo la stabilizzazione di 471 insegnanti potrà garantire anche un maggiore equilibrio per quanto riguarda l’intera economia locale e questo rappresenta uno dei primi passi, fondamentale per far capire a tutti che la Lega è ancora una volta dalla parte della gente e per la gente.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.