CONSIGLIO PROVINCIALE PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: L’EVENTUALE RICHIESTA DI PATROCINIO DI ” DOLOMITI PRIDE ” SARÀ DISCUSSA IN UFFICIO DI PRESIDENZA E DAI CAPIGRUPPO

Conferenza dei capigruppo: il programma della tre giorni consiliare di aprile. L’eventuale richiesta di patrocinio del Consiglio del “Dolomiti pride” sarà discussa in Ufficio di presidenza e dai capigruppo.

La Conferenza dei capigruppo che si è riunita in mattinata a palazzo Trentini ha fissato l’ordine del giorno per la tornata consiliare del 10 – 11 – 12 aprile prossimi.

La tre giorni di Consiglio si aprirà con l’accettazione delle dimissioni di Maurizio Fugatti e la surroga del seggio; seguiranno le interrogazioni a risposta immediata; la nomina suppletiva di tre componenti della Quarta commissione; la designazione, su indicazione delle minoranze, di un componente del collegio dei revisori dei conti dell’Opera universitaria.

Seguirà la discussione della mozione della Commissione Europea “Un programma per un’Unione più unita, più forte e democratica”; quella intitolata “Definizione di percorsi innovativi di accoglienza medica a favore dei disabili gravi con deficit intellettivo, comunicativo, neuromotorio”, proposta da De Godenz, Passamani e Tonina dell’Up e la mozione “Interventi di adeguamento della viabilità della SS47 della Valsugana” di Chiara Avanzo del Patt.

Due i disegni di legge all’ordine del giorno, quello di Massimo Fasanelli “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa per incentivare il recupero degli alloggi di risulta”, le ore a disposizione per il dibattito sono 4, e quello di Filippo Degasperi (5 Stelle) “Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio”, 5 ore di discussione.