CONSIGLIO PROVINCIALE PAT * BILANCIO TECNICO 2019-2021: APPROVATO CON 19 VOTI A FAVORE E 10 CONTRARI IL DISEGNO DI LEGGE 235

Nota sulla conclusione con un giorno di anticipo dell’ultima sessione in aula del Consiglio provinciale nella XV legislatura. Nel pomeriggio è stato approvato con 19 voti a favore e 10 contrari il disegno di legge 235 della Giunta sul bilancio tecnico 2019-2021, dopo aver dato il via libera a tre ordini del giorno proposti sul provvedimento.

Due i testi respinti. Sì anche a due emendamenti, il primo sulle risorse provinciali da destinare alla riabilitazione, il secondo per cancellare una disposizione in materia di subappalti inserita il mese scorso nella manovra di assestamento. Il presidente della Giunta ha infine comunicato all’aula come sono state ripartite le deleghe affidate all’assessore alla coesione territoriale e agli enti locali dimessosi il 14 agosto.