COMUNE DI ROVERETO (TN) * EDUCA: UNA DOMENICA AL PARCO AI GIARDINI PERLASCA

L’incognita del maltempo non scoraggia i promotori: Donne in campo Trentino e Comune di Rovereto. Stando infatti alle previsioni dalle 10 alle 14 di domenica 15 aprile non dovrebbero esservi precipitazioni.

La passeggiata mattutina al parco per famiglie e bambini, la possibilità di salire sugli asinelli o di accarezzare un agnellino e la possibilità per le famiglie di fermarsi per una degustazione a prezzo easy sono pertanto confermate.

In occasione di Educa l’evento del Comune di Rovereto ai Giardini Perlasca.

Un grande pic-nic per tutta la città a prezzi popolari e nella cornice di un parco monumentale che si affaccia sul corso del sapere e dell’arte.

Il Comune di Rovereto ripropone domenica 15 aprile Una domenica al Parco, promossa con successo nella edizione 2017 di Educa. Quest’anno la manifestazione, voluta dal Comune per favorire le relazioni, sostenere le imprese locali e favorire l’attrattività cittadina attraverso la promozione mirata di eventi, vede impegnate le Donne in Campo Trentino, ovvero 14 aziende tutte gestite da donne di provenienza locale e provinciale con i loro prodotti e i loro animali.

Racconteranno la loro scelta di vivere a stretto contatto con la natura (molte di queste operano anche come fattorie didattiche).

Ci saranno asini, pony, alpaca, pecore, galline oche e coniglie la possibilità di acquistare prodotti bio e dell’orto nonché di fare degustazioni nel percorso gastronomico a km “0” nel Treno dei Sapori che sarà allestito all’entrata del Parco Perlasca (da Corso Bettini).

Il menù prevede pietanze Bio preparate dalle donne contadine, rigorosamente frutto della coltivazione delle loro terre. Il tutto servito su vassoi biodegradabili all’insegna del green.

All’evento partecipano i Custodi Forestali del Comune di Rovereto che invece racconteranno come si preserva e controlla il territorio.

DOVE > Giardini Perlasca di Rovereto

QUANDO > domenica 15 aprile 2018 dalle ore 10

PERCORSO ENOGASTRONOMICO> dalle 11:30 circa fino alle 14:30 per il pranzo

Degustazioni > a partire da euro 2,50 Combinazione degustazioni > a partire da euro 6,00 (vino escluso)

Intero percorso> euro 12 (vino incluso) non è necessaria la prenotazione

MERENDA DELLA NONNA euro 6,00 (bevande escluse) dalle ore 15/18 t