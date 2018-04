COMITATO ORGANIZZATORE “ DOLOMITI PRIDE “ * DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL PATROCINIO ALL’EVENTO “

La Provincia Autonoma di Bolzano patrocina il Dolomiti Pride.

Le Istituzioni che condividono principi di uguaglianza, inclusione e libertà esistono. Dopo il Comune di Trento, Bolzano e Merano, arriva il patrocinio più atteso dopo il diniego del Governatore Rossi, quello della Provincia Autonoma di Bolzano.

La notizia arriva come una boccata d’ossigeno dopo le lunghe polemiche a seguito della mancata concessione del patrocinio da parte della Provincia Autonoma di Trento. Ringraziamo il Presidente Arno Kompatscher per l’augurio di successo all’iniziativa, della quale evidentemente ha colto il senso e il valore, a differenza di quanto ha fatto Rossi derubricandola a mero esibizionismo e folklore.

Come ribadito nei giorni scorsi, l’omo-bi-transfobia è ancora, purtroppo, presente sul nostro territorio: il patrocinio serve proprio a questo, a far capire a tutti i cittadini e le cittadine che hanno subito, subiscono o subiranno discriminazioni che non sono soli/e, che le Istituzioni sono presenti e che sono pronte a schierarsi al loro fianco.

Ci auguriamo che questo passo avanti possa avvicinare ulteriormente le comunità locali tutte al Dolomiti Pride, come momento di crescita collettivo.

Il Comitato Organizzatore del Dolomiti Pride