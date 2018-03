CIA * CONTINUA A CRESCERE IL DEFICIT DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Continua a crescere il deficit di trasparenza della Provincia. In data 8 febbraio inoltravo una formale di accesso agli atti, con la quale chiedevo al Sostituto Dirigente del Servizio antincendi e Protezione Civile, Ing. Ivo Erler, la copia della nota del medesimo servizio del 7 marzo 2017.

Si tratta del documento inedito che è stato presentato alla stampa il 13 febbraio, avente per oggetto: “Annotazione sull’incidente dell’AW139 verificatosi alle ore 13.18 circa dd 05/03/2017 sul Monte Nambino a Madonna di Campiglio”. In essa si riportavano le annotazioni significative dell’attività svolta dalla Centrale 115 inerente l’incidente, fortunatamente senza alcuna vittima, che evidenziavano però gravi criticità, con tentativi di omissioni e occultamenti, sollevando un polverone mediatico.

Oggi arriva la risposta ufficiale alla richiesta formale dell’atto, con l’Ing. Ivo Erler, destinatatrio della stessa annotazione sull’incidente, che riferisce testualmente come nella richiesta “si è riscontrato la mancanza degli estremi fondamentali per risalire al documento richiesto”.

Di fronte a una tale risposta, per me disarmante, è comprensibile a chiunque che se avessi seguito le procedure usuali e formalmente consigliate, nulla sarebbe emerso sulla vicenda dell’elisoccorso. Questa modalità non si riscontra purtroppo solo nel caso in questione, ma è ormai una prassi consolidata quella di mandare un consigliere da Erode a Pilato in cerca dei documenti “giusti”, di dilatare i tempi fino all’infinito, oppure di dare mezze risposte a singoli questiti per non rispondere ad altri.

Da questa e altre vicende emerge chiaramente un deficit di trasparenza da parte di questa Provincia e la caparbia volontà di non modificare tale sistema, che spesso vede politica e dirigenza andare a braccetto per preservare lo status quo.