CHIARA AVANZO * ELEZIONI 2018: ” NON HO BUSSATO A NESSUNA PORTA, HO DECLINATO LE PROPOSTE CHE MI SONO ARRIVATE DA PARTE DI ESPONENTI DEL CENTRODESTRA “

Leggendo la stampa odierna si apprende un mio tentativo di bussare alla porta di Forza Italia.

Intendo smentire questa informazione e precisare che non ho bussato a nessuna porta e che è stato lo stesso partito di Forza Italia che mi ha chiesto la disponibilità per una candidatura nella loro lista.

Disponibilità che io, pur con grande riconoscenza per la stima che mi hanno dimostrato, ho declinato. Così come ho declinato altre proposte che mi sono arrivate in queste settimane da parte di esponenti del centrodestra.

Se il mio percorso in politica dovesse continuare, sarà in continuità con i miei valori e i miei principi.

*

Chiara Avanzo

Consigliera provinciale e regionale