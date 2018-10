CANTINE FERRARI TRENTO * ‘ SAUNA PERLAGE ‘: INAUGURATA IN VAL DI FASSA, NEL CUORE DELLE DOLOMITI, LA PRIMA SAUNA ISPIRATA AD UNA CANTINA TRENTINA

È stata inaugurata ufficialmente giovedì 13 settembre, nel giardino termale di Qc Terme Dolomiti a Pozza di Fassa, una nuova sauna unica nel suo genere, la “Sauna Perlage”, nata dalla collaborazione fra Qc Terme e le Cantine Ferrari, un connubio di due eccellenze dedicato a chi ama “degustare” esperienze indimenticabili.

La “Sauna Perlage” è stata realizzata ispirandosi all’esperienza visiva e olfattiva della cantina trentina: più di 150 bottiglie firmate Ferrari rivestono l’esterno della sauna, incastonate in posizione simbolica a rappresentare il “remuage”, la rotazione periodica tipica del Metodo Classico, mentre 50 casse in legno originali compongono la parete interna. Le sedute sono arricchite da più di 500 tappi in sughero, mentre all’esterno un’autentica botte diventa una vasca idromassaggio con vista privilegiata sulle Dolomiti.

Le bollicine di benessere dell’acqua di Qc Terme e quelle di Ferrari raccontano un vero e proprio stile di vita, incentrato sul piacere di accogliere, celebrare e gratificarsi.

I Ferrari Trentodoc, d’altronde, sono ambasciatori nel mondo di quella speciale Arte di Vivere Italiana, fatta di stile, eleganza, ma anche piacere di gustare la vita a pieno, che con Qc Terme si trasforma anche in esperienza di benessere.

Con questo progetto si consolida il legame fra Qc Terme e Cantine Ferrari, che firma tutti i brindisi durante i principali eventi dei centri termali, dall’addio al nubilato e celibato alla festa di Natale, fino agli eventi di apertura delle nuove strutture.