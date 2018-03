CANTINE FERRARI * PYEONGCHANG 2018: BRINDISI A ” CASA ITALIA ” PER LE MEDAGLIE OLIMPICHE 2018 (VIDEO E FOTO)

Dieci Ferrari Gran Cuvée Jeroboam hanno celebrato a Casa Italia le altrettante medaglie conquistate dagli atleti azzurri a Pyeongchang 2018, ma ben più numerosi sono stati i brindisi dell’avventura italiana a queste ultime Olimpiadi Invernali.

Le Cantine Ferrari, a meno di due anni da Rio 2016 e dopo Vancouver 2010 e Sochi 2014, sono state ancora una volta scelte come bollicine ufficiali di Casa Italia, a rappresentare il brindisi italiano per eccellenza in un progetto che ha portato il meglio dello stile del nostro Paese anche in Corea del Sud.

Anche i vini toscani delle Tenute Lunelli hanno accompagnato la proposta gastronomica di Casa Italia, curata da due chef di montagna quali Graziano Prest e Fabio Pompanin.