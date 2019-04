CANALE 5 * “ LIVE – NON È LA D’URSO ”: « MERCOLEDÌ 17 APRILE TRA GLI OSPITI ALBA PARIETTI E VITTORIO SGARBI CONTRO TUTTI IL GIALLO DELLE NOZZE DI PAMELA PRATI »

Stasera, mercoledì 17 aprile 2019, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con “LIVE – NON È LA D’URSO”, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso.

Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: Alba Parietti e Vittorio Sgarbi affronteranno insieme gli ospiti nascosti nelle 5 sfere. Il critico d’arte, inoltre, presenterà per la prima volta al pubblico televisivo le due figlie ventenni.

Il giallo del matrimonio di Pamela Prati: “Live” è entrato in possesso di alcune foto che ritrarrebbero Mark Caltagirone, il futuro marito della showgirl che nessuno ha mai visto.

L’ex bonas Paola Caruso scoprirà in diretta i risultati del test del DNA. La signora Imma è davvero la sua madre biologica?

In esclusiva, Barbara d’Urso accoglierà Santiago Lar, il diciassettenne che sostiene di essere il figlio segreto di Diego Armando Maradona. Il ragazzo, la cui storia ha fatto il giro del mondo, intende dimostrare per via legale la paternità del campione.

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (live.mediasetplay.it). Il pubblico potrà anche commentare sui profili Facebook, Instagram e Twitter del programma utilizzando l’hashtag ufficiale #noneladurso.