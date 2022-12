ISTAT * AUDIZIONE LEGGE BILANCIO 2023: « INCREMENTATO IL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER 2,15 MILIARDI, DI CUI 1,4 PER FRONTEGGIARE IL CARO ENERGIA »

è stato sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte (che ha contribuito per +1,6 punti percentuali), mentre la domanda estera netta ha fornito un contributo negativo (-1,3 p.p.), associato al forte aumento delle importazioni (+4,2%) e ad un marginale miglioramento delle esportazioni (+0,1%).

La domanda interna è stata sostenuta prevalentemente dalla spesa delle famiglie residenti e delle ISP (+2,5% la variazione congiunturale) e, in misura più contenuta, dagli investimenti (+0,8%). La ripresa dei consumi ha coinvolto le principali categorie di beni ad eccezione di quelli non durevoli (-0,3%), con intensità più elevate per quelli durevoli (+4,6%) e i servizi (+3,1%). L’andamento degli investimenti è caratterizzato dalla flessione di quelli in costruzioni (-0,9% per le abitazioni e -1,8% per i fabbricati residenziali e le altre opere), cui si è contrapposto un ulteriore incremento di quelli in macchinari (+4,1%).

Dal punto di vista settoriale, è proseguita per il sesto trimestre consecutivo la crescita del valore aggiunto dei servizi, grazie all’apporto dei settori del commercio, trasporto, alloggio e ristorazione; risultano, invece, in diminuzione agricoltura, industria in senso stretto e costruzioni.

A novembre, gli indici di fiducia delle famiglie e delle imprese hanno segnato un miglioramento significativo. I consumatori hanno espresso un generalizzato aumento dei giudizi su tutte le componenti, ma con maggiore intensità riguardo al clima economico e a quello futuro. Per le imprese manifatturiere si segnala una marcata ripresa delle aspettative di produzione, mentre le attese per gli ordini mantengono un orientamento negativo. Nelle costruzioni peggiorano tutte le componenti.

A ottobre, il mercato del lavoro ha registrato un ulteriore segnale positivo: la crescita dell’occupazione (+0,4% rispetto al mese precedente, +82mila occupati) porta il tasso di occupazione al 60,5% (+0,2 punti), mentre la disoccupazione si è attestata al 7,8% (-0,1 punti in meno rispetto al mese precedente). Anche il numero di inattivi si è ulteriormente ridotto (-0,5%). Rispetto a ottobre 2021, l’incremento dell’occupazione è pari a quasi 500mila occupati ed è determinato dall’aumento dei lavoratori permanenti3.

Secondo le stime preliminari, a novembre, l’inflazione misurata dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi si è mantenuta sugli stessi livelli del mese precedente (+11,8%), dopo la brusca accelerazione di ottobre. Si è registrato, in particolare, un rallentamento dei prezzi