BISESTI (LEGA): OLIMPIADI 2026: « ORGOGLIOSO PER L’ASSEGNAZIONE ALL’ITALIA, Il TRENTINO ospiterà alcune discipline olimpiche con conseguente prestigio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Soddisfazione da parte del Segretario della Lega Salvini Trentino in merito all’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 all’Italia. “Sono orgoglioso della decisione del CIO per l’assegnazione delle Olimpiadi del 2026 all’Italia e lo sono soprattutto per il fatto che il nostro territorio ospiterà alcune discipline olimpiche con conseguente prestigio all’immagine del Trentino in Italia e nel mondo.

Un grazie al Presidente Maurizio Fugatti e all’Assessore Roberto Failoni per il loro impegno”, è questo il commento del Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti.