BIANCOFIORE * ELEZIONI TRENTINO: ” VIA LIBERA UFFICIALE DI FORZA ITALIA AL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA LEGA FUGATTI, MA UNITÀ CENTRODESTRA IN TUTTA LA REGIONE “

Biancofiore. Elezioni Trentino Alto Adige: via libera ufficiale Forza Italia al candidato della Lega, Maurizio Fugatti, ma unità centrodestra in tutta la regione. Atteso pronunciamento Salvini.

Forza Italia sostiene e pratica l’unità del centrodestra fin dalla sua nascita. E del resto il centrodestra è stato voluto e fondato da Silvio Berlusconi, che lo ha tenuto unito anche con scelte generose che hanno spesso privilegiato la coesione all’egoismo dei numeri del proprio partito.

Ovvio che questa unità è l’obiettivo di Forza Italia anche per le imminenti elezioni in tutto il Trentino Alto Adige. Pur con due leggi diverse con alcuni profili incostituzionali- per altro, trattasi infatti di elezioni che daranno vita al Consiglio della Regione Trentino Alto Adige e sarebbe controproducente avere due linee distoniche all’interno dello stesso schieramento.

In merito aspettiamo il pronunciamento del segretario della Lega Salvini che è certamente conscio del fatto che “prima gli italiani” o “l’Italia agli italiani” non sono slogan che si possono fermare a Salorno, cioè al confine tra Alto Adige e Trentino.

Negli scorsi giorni, come noto, ho affrontato a tu per tu la questione della sua candidatura a Presidente con il collega Fugatti, verso il quale non c’è mai stato un veto personale e ho constatato la volontà di averci al suo fianco.

Ho trovato Fugatti ben consapevole del fatto che serva una vasta coalizione per raggiungere il 40% necessario per ottenere la maggioranza e una storica affermazione in Trentino, motivo che ci ha spinto ad attendere la convergenza delle civiche prima di dare il nostro assenso, cosa che credo si stia concretizzando.

L’obiettivo è alla nostra portata e Forza Italia ha scelto di lottare convintamente e lealmente al fianco di Fugatti per ottenere il risultato della vittoria auspicato dai trentini, come alle elezioni politiche del 4 marzo scorso.

Siamo convinti più che mai , a maggior ragione alla luce degli schieramenti in campo nel centro-sinistra, che fino all’ultimo dobbiamo favorire in Trentino l’allargamento della coalizione di centrodestra, della quale siamo perno centrale, a tutti coloro che vorranno avvicinarsi e condividono la nostra proposta di governo, così come ribadiamo la necessità politica ed elettorale di una lista unitaria del centrodestra in Alto Adige che sarebbe largamente maggioritaria, una calamita che manderebbe le sinistre all’opposizione.

Rinnoviamo a tal fine il nostro appello a Salvini e alla Lega dell’Alto Adige con la quale 5 anni fa, essendo noi all’epoca forza traino del centro destra, fummo felici di allearci in coerenza con lo spirito della coalizione che ci vede uniti dal 1994.

Tengo a sottolineare in fine, che la mia scelta e la linea politica impressa a Forza Italia in Trentino Alto Adige sono condivise dal Presidente Berlusconi, dal coordinamento territoriale e dai dirigenti nazionali di Forza Italia, particolarmente attenti alle peculiarità storiche e statutarie dei nostri territori.

Faccio i miei migliori auguri e di tutta Forza Italia a Fugatti per la candidatura e siamo già al lavoro con la passione e l’abnegazione che ci contraddistingue per centrare l’attesa vittoria per il cambiamento del Trentino.

Michaela Biancofiore

Parlamentare Fi e Coordinatore del Trentino Alto Adige