apt trento * Eventi del weekend 22 – 24 marzo 2019: « Iniziative, mostre e musei »

Iniziative, mostre e musei

• 23-24.03 VINIFERA, un forum per incontrarsi e degustare i migliori vini. Polo espositivo Trento Expo in Via Briamasco 2 a Trento

• 21-24.03 SAPORI DI PRIMAVERA, Mostra Mercato di prodotti alimentari tipici d’Italia in piazza Fiera a Trento (orario: 9.00-21.00)

• 23-24.03 Giornate Fai di Primavera, “Trento Libera – Adalberto Libera e Gino Pancheri nella Trento del Novecento”.

• VISITE GUIDATE DEL SABATO al Castello del Buonconsiglio h. 10.00 e al centro storico di Trento h. 15.00. Senza prenotazione; partenza dall’ufficio turistico di Piazza Dante 24 a Trento. Info: +39 0461 216000

• SCOPRI I MUSEI CITTADINI e le loro mostre! 22.03 h. 18.00 OPENING nuova mostra A TU PER TU. MAURO DE CARLI E PIERMARIO DORIGATTI presso la Galleria Civica di Trento. Suggeriamo di acquistare la MUSEUM PASS! Acquisto online

• STAGIONI Centro Servizi Culturali Santa Chiara: teatro, prosa, spettacoli, concerti ed eventi!

• ORRIDO DI PONTE ALTO: visite senza prenotazione sabato e domenica alle h. 10.00, 11.00, 12.00 e 14.00, 15.00, 16.00; massimo 25 persone. Gruppi organizzati solo su prenotazione