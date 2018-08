APSS TRENTINO * AFT TRENTO SUD – “PALAZZINA B” VIALE VERONA: ” NEI NUOVI 8 AMBULATORI SARANNO OPERATIVI 12 MEDICI PRESENTI DALLE 8.00 ALLE 20.00, PER 5 GIORNI ALLA SETTIMANA “

L’assessore Zeni e il direttore Bordon al Centro per i servizi sanitari di viale Verona per presentare la nuova struttura. Il Centro per i servizi sanitari di viale Verona a Trento sud si arricchisce di nuovi ambulatori: spazi che ospiteranno i medici di medicina generale dell’Aggregazione funzionale territoriale Trento sud, un presidio sanitario dove i medici saranno presenti per 12 ore per cinque giorni alla settimana e si potrà usufruire di diversi servizi e professionisti, come l’infermiere di comunità o gli specialisti che già lavorano al Css.

L’assessore alla salute, politiche sociali e sport Luca Zeni e il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Paolo Bordon, accompagnati dal direttore del Servizio territoriale Arrigo Andrenacci e dal direttore dell’Area cure primarie Simona Sforzin, hanno presentato questa mattina alla stampa gli otto nuovi ambulatori allestiti al terzo piano della palazzina B del Centro per i servizi sanitari di viale Verona dove lavoreranno i 12 medici che hanno aderito all’Aft Trento sud.

Il Css rappresenta un contesto favorevole per l’aggregazione dei Medici di medicina generale perché è già un punto di riferimento sanitario per la città di Trento, dove già sono operativi il punto prelievi, le autorizzazioni sanitarie, gli ambulatori specialistici e di fisioterapia. La nuova area destinata all’Aft Trento sud amplia quindi i servizi a disposizione dei cittadini e in particolare dei malati cronici.

I Medici di medicina generale che hanno aderito all’aggregazione funzionale territoriale (Aft) stanno progettando in maniera condivisa le attività, sia da un punto di vista logistico, sia dal punto di vista organizzativo (funzioni di segreteria, accoglienza, condivisione dei dati tra medici, orari di compresenza).

L’attività entrerà a regime tra un paio di mesi e coprirà un bacino di utenza di circa 18mila persone. I lavori di ristrutturazione hanno comportato una spesa di circa 55mila euro (compresi gli arredi e le attrezzature) e hanno riguardato un’area di 280mq.