ACI TRENTO * VETERANI DELLA GUIDA: SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI E IMPEGNO PER LA SICUREZZA DI CHI GUIDA

L’Automobile Club Trento organizza anche quest’anno una manifestazione molto apprezzata nelle scorse edizioni e rivolta a tutti gli automobilisti che, da oltre cinquant’anni, guidano sulle nostre strade con correttezza e senso civico.

La premiazione dei “Veterani della guida” avverrà sabato 21 aprile 2018 alle ore 10:30, presso il Grand Hotel a Trento.

Sarà una giornata di festa, nella quale verranno premiati gli automobilisti in possesso della patente di guida da almeno cinquant’anni, che non sono incorsi in provvedimenti di sospensione o revoca del documento di guida e che non hanno mai causato incidenti gravi con lesioni ad altri utenti della strada.

I “Veterani della guida” iscritti all’evento verranno insigniti di un encomio ufficiale e saranno inseriti nell’Albo dei Pionieri della Guida dell’Automobile Club Trento.

Questo appuntamento che l’Automobile Club Trento dedica all’automobilista vuole essere anche un ideale momento di contatto con coloro che guidano con disciplina e perizia un veicolo ed occasione d’incontro e confronto con i rappresentanti delle Amministrazioni locali che quotidianamente si impegnano, unitamente all’Automobile Club, nella soluzione dei problemi legati alla circolazione stradale.