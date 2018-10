RIVEDI – REPLAY ‘ SOPRAVVISSUTE ‘ RAI 3 * PINA HA AVUTO UNA VITA TRAVAGLIATA SIN DALL’INFANZIA, A SOLI 14 ANNI CONOSCERÀ L’UOMO CHE DIVENTERÀ SUO MARITO (LINK VIDEO)

Sopravvissute. St 2018 La storia di Pina – 14/10/2018. Pina ha avuto una vita travagliata sin dall’infanzia. A soli 14 anni conoscerà l’uomo che diventerà suo marito, “un matrimonio combinato” come lei stessa racconterà. Per Pina sarà come passare da una clausura a un’altra. Sin da subito per lei ci sono una serie innumerevoli di regole da rispettare. Dal matrimonio nascono due figli.

Pina e i figli subiscono violenze fisiche e psicologiche per molto tempo. Molti anni più tardi saranno proprio gli atteggiamenti dei figli a far comprendere a Pina la necessità di liberarsi del marito.

Si separano in casa ma il marito, non accettando la decisione, inizia ad abusare sessualmente di lei. Pina riesce ad ottenere dal giudice l’allontanamento da casa e, in seguito, gli arresti domiciliari per mancata osservazione delle disposizioni del giudice stesso. A oggi vi è un processo a suo carico presso la Corte d’assise di Catania in cui è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I due figli hanno testimoniato contro il padre.

