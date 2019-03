RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE LIFE – PIACENZA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 30 MARZO 2019 POTARE LE PIANTE DA FRUTTO » (LINK VIDEO)

Linea Verde Life – Piacenza. Il viaggio di Linea Verde Life questa settimana ci porta alla scoperta di Piacenza. Marcello Masi e Chiara Giallonardo con la partecipazione di Federica De Denaro ci racconteranno una città e il suo territorio, proponendo modelli sostenibili, curiosità, innovazioni. Andremo a scoprire come il legno riciclato diventa materiale di design, racconteremo alcuni aspetti dell’agricoltura 4.0, vedremo una soluzione innovativa per recuperare il polietilene. Scopriremo qualche curiosità sui cavalli e sulle attenzioni da riservare ai nostri amici quando vanno in là con gli anni.

E poi impareremo a potare le piante da frutto grazie al nostro tutorial. Parleremo di cibo innovativo e sostenibile, senza dimenticare il consueto giro del gusto, con le sue golose tipicità. Tutto questo e molto di più, in un appuntamento da non perdere, perché con Line Verde Life la qualità italiana si racconta e ci sorprende.

