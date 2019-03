RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA BIANCA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 23 MARZO 2019 UN VIAGGIO NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DELLE “TRE NEVI”, IN ABRUZZO DA SULMONA A ROCCARASO » (LINK VIDEO)

Linea Bianca. St 2018/19 Gran Sasso – 23/03/2019. Un viaggio nel comprensorio sciistico delle “Tre Nevi”, in Abruzzo: da Sulmona a Roccaraso, da Ovindoli a Campo Felice. Quota 2912 metri sul livello del mare: sulla vetta del Gran Sasso, in cima al Corno Grande, nella suggestiva cornice dell’unico ghiacciaio di tipo appenninico sopravvissuto, il più meridionale d’Europa, ci sarà un’emozionante apertura del conduttore con Lino Zani ed una guida alpina. Con un ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si seguiranno le attività di monitoraggio del Massiccio del Gran Sasso: una serie di antenne GPS che tagliano ortogonalmente il massiccio per seguire il respiro della montagna, un sistema di sonde per registrare i cambiamenti molecolari delle acque sotterranee appena prima dei terremoti.

Si cambierà argomento con la degustazione e la storia del confetto, un minuzioso racconto dei territori: da Roma a Sulmona, a Roccaraso, tra parchi e riserve naturali delle regioni Abruzzo e Molise, raggiungendo una quota massima di 1.268 metri sul livello del mare, in viaggio a bordo della celebre” Transiberiana”d’Italia”, il percorso ferroviario che, secondo solo a quello del Brennero per altitudine, vanta il primato di ferrovia più alta e spettacolare d’Italia.

