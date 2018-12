RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ LA PRIMA VOLTA ‘ * RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 2/12 LE STORIE DI KATIA, MARIUCCIA ED ARIUSH E IVANA ” (LINK VIDEO)

La Prima Volta. St 2018-19 Le storie di Katia, Mariuccia ed Ariush e Ivana – 02-1-2018. Anche in questa puntata Cristina Parodi ci parla di tre storie, tre percorsi di vita che sapranno emozionare. Questa settimana in primo piano sarà la storia di Katia, una signora con un glorioso passato da tennista fino a quando non si ammala di sclerosi multipla e il suo grande sogno di diventare una professionista svanisce.

Per La Prima Volta Katia avrà l’opportunità di tornare sulla terra rossa del Foro Italico in un incredibile ed emozionante match con la campionessa Flavia Pennetta. Mariuccia ed Ariush sono i protagonisti di una bellissima storia d’amore di quelle che si vedono solo nei film. Sul finire degli anni ’60, lui studente di medicina iraniano lei una bella insegnante di Bergamo si innamorano a 3000 metri di altezza e dopo mezzo secolo festeggiano le nozze d’oro tornando per La Prima Volta nel luogo che li ha fatti innamorare. Poi c’è Ivana una grande fan del film Via col Vento, che ha visto più di 50 volte avrebbe tanto voluto vivere in quel periodo per poter indossare quei meravigliosi abiti così eleganti e romantici. Qui con noi per La Prima volta il sogno di sentirsi Rossella O’Hara diventerà realtà, non solo ad attenderla un Rhett Butler davvero unico, Gigi Marzullo.

LINK VIDEO

