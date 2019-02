RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 108 NELLA PUNTATA DEL 7 / 02 / 2019 FEDERICO PROPONE A NICOLETTA DI INVITARE LE VENERI A CASA » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore St 3 – Ep 108. Dopo l’ennesima discussione su Riccardo, Federico propone a Nicoletta di invitare le veneri a casa per guardare in televisione il Festival di Sanremo. E mentre Salvatore prega Anita di aiutare Elena, alla disperata ricerca di un lavoro, Marta pensa di far assumere Riccardo al Paradiso.

