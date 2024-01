RAI 1 – “ LINEA VERDE START “: « IL “MARE RURALE” DEL TERRITORIO PUGLIESE, TRA MURI A SECCO E RETI DA PESCATORI (13/1 – 12.00) »

12.08 - venerdì 12 gennaio 2024

Il “mare rurale” del territorio pugliese, tra muri a secco, artigiani e reti da pescatori. Lo racconta Federico Quaranta nel nuovo appuntamento con “Linea Verde Start”, in onda sabato 13 gennaio alle 12.00 su Rai 1. La Puglia è uno di quei luoghi dove la propria casa sembra sempre dover comparire dietro l’angolo. Passeggiando, con lo sguardo rivolto al mare il pensiero va anche all’entroterra, alla società rurale. A tutto ciò che sa di campagna, nonostante arrivi forte l’odore della salsedine. È sicuramente una contraddizione, ma è proprio così e non se ne conosce la ragione. Cera e stoppini, carpenteria in ferro e filosofia, orecchiette fatte a mano o blocchi di marmo alleggerito che viaggia fino a New York. La scelta è ampia e si potrebbe andare avanti all’infinito. Ciò che conta sono le mani di chi realizza cose, fatte come devono essere fatte.