CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « QUEL PASTICCIACCIO DELLE SCARPE DI TRAVOLTA AL FESTIVAL,SPUNTA IL MESSAGGIO DELL’AZIENDA AI RIVENDITORI »

18.27 - giovedì 15 febbraio 2024

«Grande serata in programma questa sera! John Travolta sarà sul palco di Sanremo con lo smoking e le nuovissime Urban! Non sarà una semplice comparsa ma sarà invitato a ballare da Amadeus e Fiorello. Lo sketch è previsto attorno alle 23:00!»

Questo messaggio è stato inviato la mattina del 7 febbraio da un agente dell’azienda di scarpe antinfortunistiche U-Power – indossate poi la sera al Festival di Sanremo da John Travolta – ai rivenditori, per comunicare la campagna di lancio del nuovo modello. Lo rivela il direttore de La voce Liborio La Mattina all’inviato Pinuccio, che torna a indagare sul presunto caso di pubblicità occulta in Rai. Caso liquidato dalla tv di Stato come un banale errore: si sarebbero dimenticati di mettere la pecetta sul logo delle scarpe per mascherare il brand. Ma allora l’azienda come faceva a dichiarare che il nuovo modello si sarebbe visto in tivù se il marchio avrebbe dovuto essere coperto? Ma, soprattutto, come hanno ottenuto informazioni così precise, compresa la scaletta della serata, già svariate ore prima, mentre solitamente questa viene diffusa solo a ridosso dell’inizio della serata del Festival?