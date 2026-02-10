FIGEST TN-AA * CLES – FINALI FRECCETTE: FURLANI, « I MASTER OF PUPPETS CONQUISTANO IL TITOLO REGIONALE SOFT DART, ORA L’OBBIETTIVO È PREPARARSI PER GLI IMPEGNI NAZIONALI»

14.50 - martedì 10 febbraio 2026

Emozionante weekend sportivo quello appena concluso, che ha visto protagonisti nella cornice del centro CTL di Cles i giocatori di freccette trentini e altoatesini, che nei mesi scorsi hanno affrontato i gironi di qualificazione, per contendersi i titoli a squadre provinciali e regionali, nella specialità soft dart.

Con la regia della Figest (la Federazione nazionale che include anche questa disciplina all’interno del Coni) e il supporto del locale gruppo giovani Quattro Ville si sono infatti svolti tre giorni di gare che hanno assegnato nelle varie categorie i titoli individuali e di team.

Ed è proprio in quest’ultima che nella serie A i Master of Puppets, compagine nelle fila della associazione sportiva Darts of the Alps di base al Bicigrill di Faedo, riescono a conquistare dopo due giorni di partite serrate, spesso risolte nei leg finali, il titolo regionale per la terza volta consecutiva (la quarta dalla fondazione). Vittoria che va ad impreziosire un palmares già notevole, nel quale svetta il titolo nazionale conquistato nel 2018 oltre a vari piazzamenti sempre in ambito nazionale. “Vittoria importante e finora la più combattuta di questi ultimi anni, segno che la qualità delle squadre presenti e del movimento locale sta inesorabilmente crescendo. Ora l’obbiettivo è prepararsi per gli impegni nazionali e questi giorni sono stati un valido banco di prova” dichiara il capitano della formazione Michel Furlani.

Finale vinta contro la formazione dei Bulgari Next gen di Calliano, che rispetto allo scorso anno conquistano un ulteriore scalino sul podio rispetto alla terza piazza dello scorso anno, chiudendo poi con il team Ugly Boys di Terlago, decretando un podio interamente Trentino della competizione regionale della categoria regina.

Nelle catergorie B e C, delle quali la finale era invece di carattere provinciale, hanno conquistato il titolo rispettivamente l’Hei Team del bar Ezzo di Lona e la squadra Pro Secco del Pub Saloon di Ponte Arche.

Ripartenza a breve con le competizioni ufficiali, che già dai primi di marzo vedranno le freccette trentine ripartire per i campionati nazionali, sia per le freccette elettroniche soft dart che quelle con la punta in acciaio dello steel dart.