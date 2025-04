APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * TURISMO: «A MAGGIO FIORISCE LA “CICLOVIA DEI FIORI“, TRA LE VALLI RENDENA E CHIESE»

08.21 - martedì 29 aprile 2025

A maggio, in Val Rendena e Valle del Chiese, fiorisce la “Ciclovia dei fiori”. Tornano, con l’arrivo della primavera, le esperienze speciali per vivere le ciclopedonali della Val Rendena e della Valle del Chiese, con passaggio attraverso le Giudicarie Centrali, unendo sport, scoperta del territorio e gusto. Quest’anno, mentre prosegue il progetto di tematizzazione “Ciclabile dei fiori”, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio propone due occasioni – l’1 maggio lungo la ciclabile Valle del Chiese (ritrovo presso località Fiana a Bondo, recupero in caso di maltempo il 3 maggio) e il 31 maggio lungo la ciclabile della Val Rendena (ritrovo presso il palazzetto dello sport a Carisolo, recupero in caso di maltempo l’1 giugno) – che uniscono il piacere della pedalata, con accompagnamento di istruttore mtb, alla scoperta di alcune realtà enogastronomiche locali. Il rientro sarà con il bicibus attivo, a pagamento e con prenotazione obbligatoria, anche il 25-26-27 aprile, 1-2-3-4 maggio, 31 maggio, 1-2 giugno e 7-8 giugno.

1 MAGGIO, PEDALATA CON GUSTO IN VALLE DEL CHIESE

Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 presso Località Fiana a Bondo (Sella Giudicarie) dove, insieme alle guide mtb, inizia la giornata alla scoperta della ciclopedonale e del territorio. Da qui, accompagnati dalle guide mtb, pedalata fino all’Azienda agricola La Cugna. Alle 10.30 colazione con pane, burro, ricotta, miele, succo e assaggio di formaggi alla quale seguirà visita guidata all’Azienda agricola. Alle 11.30 partenza e pedalata fino a Storo, alle 12.00 visita alla cooperativa Agri ‘90 e alle 12.30 pranzo leggero presso il ristorante La Polentera. Alle 14.00 partenza e pedalata fino a Baitoni, alle 15.00 degustazione in riva al lago di un infuso di frutta e erbe a cura di Judicaria Officinali. Infine, alle 16.00, rientro con il bicibus da Porto Camarelle. L’esperienza (35 euro), proposta a partire dai 12 anni, è prenotabile e acquistabile su campigliodolomiti.it.

31 MAGGIO, PEDALATA CON GUSTO IN VAL RENDENA

Si parte alle 9.00 presso il Palazzetto dello Sport a Carisolo dove, insieme alle guide mtb, inizia la giornata alla scoperta della ciclopedonale e del territorio. Alle 9.30 arrivo a Maso Pan e colazione a base di formaggi bio, burro, pane e succo di sambuco, a seguire visita al Museo agricolo del Battista. Alle 11.00 partenza e pedalata fino a Maso Loera dove, alle 11.30, è programmata la visita ai vigneti di Maso Loera. A seguire degustazione di un calice di vino abbinata all’assaggio di alcuni prodotti locali. Alle 14.00 partenza e pedalata fino a Località Sesena dove, alle 14.30, attende i partecipanti una degustazione di un dessert pic-nic preparati dal ristorante La Contea. Alle 15.30 rientro con il bicibus da località Sesena a Cabinovia Tulot. L’esperienza (35 euro), proposta a partire dai 12 anni, è prenotabile e acquistabile su campigliodolomiti.it.

IL BICIBUS

A pagamento e con prenotazione obbligatoria sarà attivo il 25-26-27 aprile, 1-2-3-4 maggio, 31 maggio, 1-2 giugno e 7-8 giugno.

La prenotazione dovrà essere effettuata entro le ore 11.00 del giorno stesso online oppure presso gli uffici informazioni di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Tione e Pieve di Bono. Il costo è di 5,00 euro a persona e gratuito per bambini nati dopo il 30/04/2017.

Gli orari, da Pinzolo al lago d’Idro sono i seguenti: Pinzolo (cabinovia Tulot) ore 13 e 15, Tione (località Sesena) ore 13.30 e 15.30, Bondo (monumento ai Caduti) ore 13.40 e 15.40, lago d’Idro (Baitoni-Porto Camarelle), ore 14 e 16. Dal lago d’Idro a Pinzolo: lago d’Idro (Baitoni-Porto Camarelle) ore 14 e 16, Bondo (monumento ai Caduti) ore 14.20 e 16.20, Tione (località Sesena) ore 14.30 e 16.30, Pinzolo (cabinovia Tulot) ore 15 e 17.

LA CICLOVIA DEI FIORI

Da Carisolo al lago d’Idro quasi 60 km di ciclovia offrono l’occasione per scoprire il territorio, dal paesaggio ai tesori dell’arte e della cultura fino alle proposte enogastronomiche locali. In primavera, inoltre, la ciclovia diventa “Ciclabile dei fiori” con la possibilità di osservare colori e profumi che appartengono a oltre 600 specie floristiche.

UNA CICLABILE DA PREMIO

La “Ciclabile dei fiori” è un progetto di “turismo lento” ideato dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, per accompagnare la stagione turistica di passaggio tra l’inverno e l’estate, dando alla primavera un carattere nuovo, arricchito di proposte e servizi nuovi. L’anno scorso, a Lucca, alla ciclovia è stato assegnato, anche per questa originale tematizzazione, il terzo premio del prestigioso Italian Green Road, l’oscar italiano del cicloturismo che ogni anno premia le “vie verdi” dei territori distintisi per l’attenzione alle due ruote e al turismo lento. Durante la premiazione, la Giuria, ponendo l’attenzione sulle ciclovie giudicate più meritevoli dell’anno, ha sottolineato di aver apprezzato la suggestione del tracciato come opportunità di scoperta tra testimonianze artistiche e biodiversità. In primavera, la “Ciclovia dei Fiori” è infatti un’occasione speciale per apprezzare la fioritura dei prati che caratterizzano la Val Rendena, le Giudicarie Centrali e la Valle del Chiese (circa 600 le specie presenti). In estate e in autunno è invece un’opportunità per raggiungere, in bicicletta, numerosi luoghi d’interesse. In quasi tutte le stagioni una “via verde” per scoprire le numerose e interessanti realtà culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio.

Foto: Campigliodolomiti – A. Polla.