RAI RADIO TECHETÈ * “STENDHAL” – 03/12 (04.00) : «LA MOSTRA “SPORT: LE SFIDE DEL CORPO” AL MART DI TRENTO, DAI GIOCHI DI CORTINA 1956 A MILANO 2026» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina in programma il prossimo anno, il Mart (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto), propone la mostra “Sport: le sfide del corpo”, fino al 22 marzo 2026.

Ne parla “Stendhal”, in onda mercoledì 3 dicembre alle 4.00, alle 12.00 e alle 20.00 su Rai Radio Techetè.

Tra i temi dell’intervista di Edoardo Melchiorri alla curatrice della mostra, Daniela Ferrari: un ricordo di Mimmo Jodice, maestro della fotografia recentemente scomparso e tra i protagonisti della prima sezione della mostra; pugili, lottatori e tuffatori dall’arte antica all’oggi; Pasolini e le sue considerazioni sul calcio come ultima rappresentazione sacra dei nostri tempi; la fotografia di Fabrizio Ferri, che a fine anni Novanta ha cambiato il modo di rappresentare gli sportivi; i gesti dei tuffatori e delle ballerine e poi costumi e attrezzi sportivi in mostra, dal pallone degli Anni Trenta alle biciclette di Coppi e Bartali.

Chiude l’esposizione la sezione “Al freddo” dove spiccano i manifesti per Cortina 1956, ponte ideale con la prossima edizione dei Giochi.

Il podcast è disponibile nel sito di Rai Radio Techetè e sull’app RaiPlay Sound.

