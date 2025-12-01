RAI 3 * “RESTART” – 02/12 (09.45) : «LE TRATTATIVE PER LA PACE IN UCRAINA CON ZELENSKY E PUTIN, LE BANCHE CONTRO L’AUMENTO IRAP» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.16 - lunedì 1 dicembre 2025

Le difficili trattative per porre fine al conflitto in Ucraina, saranno l’argomento di apertura della puntata di “ReStart” in onda domani, martedì 2 dicembre, alle 9.45 su Rai3.

Mentre sul campo continuano gli scontri, si apre una settimana cruciale per i negoziati: Zelensky torna a Parigi da Macron e l’inviato della Casa Bianca, Witkoff, parte per Mosca dove domani incontrerà Putin. C’è ancora una chance per la pace? Annalisa Bruchi ne parlerà con Marco Minniti, presidente di “Med’Or” ed ex ministro dell’Interno.

Quindi, nella seconda parte del programma, si parlerà di banche. Gli istituti di credito sono disponibili a sostenere la manovra, in cerca di coperture, ma non attraverso l’aumento dello 0,5% di Irap. Quali sono le possibili alternative? L’accordo è vicino? Tra gli ospiti: Giuliano Granato, portavoce di “Potere al Popolo”, Alessandro Plateroti, direttore di “NewsMondo.it”, Rosario Trefiletti presidente “Centro consumatori Italia”, Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore.

