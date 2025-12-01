RAI RADIO TECHETÈ * “MEDIUM” – 02/12 (13.00) : «LA 3ª PUNTATA DEDICATA AL SENSITIVO GUSTAVO ADOLFO ROL, LE SUE PRESUNTE CAPACITÀ PARANORMALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.11 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Einstein, Fermi, De Gaulle, Mussolini, Reagan, John F. Kennedy, Saragat, Fanfani, la regina d’Inghilterra Elisabetta II, Papa Pio XII.

E poi D’Annunzio, Buzzati, Cocteau, Ceronetti, Messori.

Ed ancora Fellini, Zeffirelli, Picasso, Dalì, i vertici della Fiat come Valletta, Agnelli e Romiti.

Queste e molte altre personalità illustri, insieme a tanti personaggi meno noti, hanno avuto contatti e conosciuto le facoltà soprannaturali di Gustavo Adolfo Rol.

Al sensitivo piemontese è dedicata la terza puntata del programma “Medium”, in onda in diretta il 2 dicembre alle 13.00 su Rai Radio Techetè e condotto da Giacinto De Caro ed Elisabetta Lupano.

A Rol sono state attribuite numerose capacità: dalla visione a distanza alla chiaroveggenza, dalla precognizione alla lettura del pensiero, dalla sua bilocazione alla materializzazione e smaterializzazione di oggetti.

Senza tralasciare la pittura spiritica, la scrittura automatica, la telecinesi, la guarigione a distanza e la visione interna del corpo umano.

Dai resoconti, durante la Seconda Guerra mondiale, Gustavo Rol salvò molte persone condannate a morte dai nazisti, leggendo e riportando agli ufficiali tedeschi il contenuto di documenti segreti custoditi nei loro uffici a Berlino.

E nell’abitazione privata di via Silvio Pellico a Torino, dove accoglieva gli ospiti per quelli che lui definiva “esperimenti”, Gustavo Rol dipingeva quadri senza toccare pennello, tela e colori, ma solo muovendo le dita nell’aria.

Il podcast della puntata di “Medium” sarà disponibile sul sito di Rai Radio Techetè e sull’app RaiPlay Sound.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)