RAI 1 * “CINQUE MINUTI” – 02/12 (20.30) : «LANG LANG OSPITE PER IL NUOVO ALBUM PIANO BOOK 2, SI ESIBIRÀ AL PIANOFORTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

RAI 1 * "CINQUE MINUTI" – 02/12 (20.30) : «LANG LANG OSPITE PER IL NUOVO ALBUM PIANO BOOK 2, SI ESIBIRÀ AL PIANOFORTE»

14.04 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
È il pianista di fama mondiale Lang Lang – in Italia per il lancio del suo nuovo album musicale “Piano Book 2” – l’ospite di Bruno Vespa a “Cinque minuti”, in onda martedì 2 dicembre alle 20.30 subito dopo il Tg1, e a “Porta a Porta” alle 23.35 su Rai 1.

Lang Lang si esibirà al pianoforte.

