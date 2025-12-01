RAI 1 * “CINQUE MINUTI” – 02/12 (20.30) : «LANG LANG OSPITE PER IL NUOVO ALBUM PIANO BOOK 2, SI ESIBIRÀ AL PIANOFORTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.04 - lunedì 1 dicembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
È il pianista di fama mondiale Lang Lang – in Italia per il lancio del suo nuovo album musicale “Piano Book 2” – l’ospite di Bruno Vespa a “Cinque minuti”, in onda martedì 2 dicembre alle 20.30 subito dopo il Tg1, e a “Porta a Porta” alle 23.35 su Rai 1.
Lang Lang si esibirà al pianoforte.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)
Categoria news:TV - RADIO - WEB - PRESS