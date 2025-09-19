07.06 - venerdì 19 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Copenaghen utilizza l’Isola di Bornholm per minacciare la sicurezza della Russia, in particolare la Regione di Kaliningrad, dopo la decisione di dispiegarvi fino a un reggimento su base permanente e un complesso antinave mobile. Ha dichiarato l’ambasciatore russo in Danimarca, Vladimir Barbin.

“Bornholm è rimasta un’isola di pace per molti anni e anche durante la Guerra Fredda non era un luogo di preparativi militari, contribuendo alla stabilità della regione del Mar Baltico. Tuttavia, oggi l’isola viene utilizzata dalla Danimarca per generare minacce alla sicurezza della Russia, compresa la Regione di Kaliningrad”, ha detto.

